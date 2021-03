OÖ: Einige Gemeinden mit Inzidenz von über 1.000

Einige Gemeinden im Bezirk Perg in Oberösterreich haben derzeit mit hohen Coronavirus-Infektionszahlen zu kämpfen. In Pabneukirchen, Bad Kreuzen, Dimbach und St. Georgen liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei über 1.000.

Hohe Coronavirus-Zahlen im Bezirk Perg

Die bisherige Nachverfolgung habe gezeigt, dass die Infektionen von einer privaten Fallhäufung, einem örtlichen Unternehmen, einer Bildungseinrichtung und von verschiedenen Familien ausgehe. Die Gesundheitsbehörde habe daher in den letzten Tagen bereits Maßnahmen gesetzt: Die Schulen wurden für die nächste Woche ins Distance Learning geschickt, die Kindergärten haben ihren Betrieb eingestellt. Eine unbedingt notwendige Betreuung sei aber weiterhin möglich. Es gebe eine umfangreiche PCR-Testaktion in Unternehmen, Schulen und Kindergärten. Gleichzeitig wurde die polizeiliche Überwachung in den Gebieten verstärkt. In Pabneukirchen und in Waldhausen starteten diese Woche regelmäßig betriebene Teststraßen.