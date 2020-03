Onward - Keine halben Sachen: Kritik und Trailer zum Film

Mit "Onward: Keine halben Sachen" setzt Pixar nun auf eine neue, originelle Geschichte. Zwei Elfenbrüder machen sich auf eine abenteuerliche Reise, um mit Hilfe von Magie ihren toten Vater zumindest für einen Tag zurückzuholen. Ian und Barley Lightfoot leben in einer modernen Welt, die auch von Einhörnern, Zwergen, Trollen und Kentaur-Wesen bevölkert wird. Das Fantasy-Familien-Märchen von Regisseur Dan Scanlon überrascht mit skurrilem Witz, Herz und Teenager-Ängsten.

Der neue Film aus dem Animationshaus Pixar, "Onward - Keine halben Sachen", handelt von zwei Elfenbrüdern, die ihren toten Vater wiederbeleben. Das Ergebnis ist eine sehnsuchtsvolle und erfinderische Familiengeschichte über Magie, das Finden der eigenen Wurzeln und das Erkennen dessen, was man bereits hat. Und es wird Eltern und Kinder gleichermaßen zu Tränen rühren. Ab Donnerstag im Kino.

Onward - Kurzinhalt zum Film

"Onward" beginnt mit einem Erzähler, der uns sagt, dass "die Welt vor langer Zeit voller Wunder war". Wir sehen dann ein Bild von dem, was die Erde einst war: ein grasgrünes Märchenreich aus Drachen, Elfen und anderen Fabelwesen. Aber die Magie, so wird uns vermittelt, sei durch technische Innovationen ersetzt worden. Feen müssen nicht mehr fliegen, denn sie fahren jetzt Motorräder. Wer braucht einen Zauber, wenn man Glühbirnen, Mikrowellen und öffentliche Verkehrsmittel hat?

Eingebettet in diese Fantasiewelt ist der 16-jährige Ian Lightfoot (im Original von Tom Holland gesprochen), ein nerdiger Teenager und domestizierter Elf mit glänzend blauen Haaren, schlumpfblauer Haut und langen Ohren, ebenso wie sein älterer Bruder Barley (Chris Pratt), ein alberner, ausgelassener Faulpelz in einer Jeans-Bikerweste mit einem alten Van namens Guinevere. Keiner der beiden Brüder erinnert sich wirklich an den Vater, der starb, bevor Ian geboren wurde und als Barley noch ein Kind war.