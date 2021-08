Onlyfans will Pornografie von Seite verbannen

Explizit sexuelle Inhalte sollen künftig auf der Internet-Plattform Onlyfans nicht mehr zu finden sein.

Wie das in London ansässige Unternehmen ankündigte, sollen die neuen Regeln bereits ab Oktober gelten. Es gehe darum, die langfristige Zukunftsfähigkeit des Angebots zu sichern, hieß es zur Begründung in einer Mitteilung am Donnerstagabend. Demnach entspricht Onlyfans damit dem Wunsch seiner Partner in der Abwicklung der Bezahlfunktion wie beispielsweise Banken.