Online-"Süpermarkt" für Kreativunternehmer gestartet

Die neue Plattform "Süpermarkt" will für jene Bereiche der Kreativbranche als Onlineshop fungieren, die sonst rund um Events ihre Produkte absetzen.

Neuer Onlineshop als Eventersatz für Kreativwirtschaft

"Messen machen einen Großteil unseres Umsatzes aus", so Gründer Michael Hafner laut Aussendung. Als Betreiber des Indiekator-Verlags, in dem unter anderem die Comicserien "Austrian Superheroes" erscheinen, ist er selbst von den Eventabsagen betroffen. Da Amazon erst kürzlich angekündigt habe, den Lagerbestand von Büchern aus kleineren Verlagen vorerst nicht mehr nachzufüllen, seien Alternativen derzeit umso dringender.

Im Online-Süpermarkt kann man nun Comics vom virenbekämpfenden Captain Austria kaufen, in der Kategorie "Best of Random" stöbern, oder sich ein Schneidbrett mit Beethoven-Motiv unter großen "Tadaaa"-Lettern zulegen. Bis der Handel wieder öffnet, kann man das gewohnte Kaufen von Dingen, die man vielleicht nie wieder benötigen wird, hier also virtuell erledigen.