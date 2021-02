Online-Shopping klimaschonender als gedacht

Eine Studie hat ergeben, dass die Zustellung über den Onlinehandel die Umwelt weniger belastet als der Warentransport im stationären Handel. Die Versandhändler und ihre Spediteure setzen im Kampf gegen den CO2-Ausstoß auf "grüne" Energie.

Laut Studie weniger CO2 bei Online-Konsum

Unito garantiert seit Jahresbeginn 2021 ihren Kunden bei allen Bestellungen eine CO2-neutrale Zustellung und strebt bis 2030 eine generelle Klimaneutralität an. Die Post macht Graz 2021 zur ersten österreichischen Stadt mit 100 Prozent emissionsfreier Zustellung und die Vorarlberger Gebrüder Weiss haben vor wenigen Tagen ihren ersten wasserstoffbetriebenen Lkw in der Schweiz auf die Straße gebracht.

Immer weniger Rücksendungen, mehr Pakete durch Corona

Das Paketaufkommen ist in Coronazeiten jedenfalls beachtlich: 6,5 Millionen Unito-Sendungen werden im Kalenderjahr 2020 bewegt, wobei es im Weihnachtsgeschäft zu einem Wachstum von mehr als 30 Prozent kam. Alleine die Gebrüder Weiss lieferten im Vorjahr rund 540.000 Kühlschränke, Möbel etc. an Haushalte in Österreich. Und die Post stellt im Schnitt mehr als 700.000 Pakete pro Tag zu. Großen Anteil an den Klimaschutzmaßnahmen hat dabei die E-Flotte mit mehr als 2.100 Fahrzeugen, so Post-Chef Georg Pölzl.