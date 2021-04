Online-Shopping im AK-Test: Preisdifferenz je nach Endgerät bis zu 55 Prozent

Eine regelrechte Berg- und Talfahrt bei Online-Preisen stellte die Arbeiterkammer in einem aktuellen Test fest. Verglichen wurden fünf Online-Anbieter am gleichen Tag - mit gravierenden Unterschieden je nach Endgerät.

Online shoppen, aber am Laptop ein anderer Preis als am Smartphone? Das kommt immer häufiger vor.

AK fordert: Online-Preismuster offenlegen

Ein aktueller AK Test zeigt bis zu 55 Prozent höhere Preise beim Online-Shoppen und Urlaub buchen am gleichen Tag, je nachdem, ob mit Laptop, iPhone oder Co gebucht wurde. Abgefragt wurden 28 Preise mit 21 verschiedenen Geräten bei fünf Online-Anbietern. Preisvergleiche werden schwierig. Die AK fordert mehr Klarheit: Die Anbieter sollen ihre Online-Preismuster offenlegen.

Reise buchen im AK-Test: 55 Prozent teurer am iPad

Shoppen oder ein Hotel im Internet buchen - aber immer öfter kommt es vor, dass die Preise am Computer anders sind als etwa bei einer Buchung übers Handy. Der AK Test zeigt: opodo.com hatte für einen Flug nach Larnaka bei einem iPad in Kärnten einen um rund 55 Prozent höheren Preis angezeigt als bei zwölf anderen Geräten aller Art - im Vorjahr betrug die größte Differenz rund 45 Prozent.

Bei swoodoo.at war bei einem Notebook in Salzburg der Preis bei einem Flug nach Barcelona um rund 26 Prozent höher als bei einem Smartphone in Salzburg. Bei fluege.de war der angezeigte Preis bei einem Smartphone in Tirol um rund zehn Prozent teurer als bei 18 anderen Geräten. Bei amazon.at war der angezeigte Preis bei einem Smartphone in der Steiermark um rund 14 Prozent höher als bei allen anderen Geräten.