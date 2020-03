Online-Plattform "Die Helfer Wiens" sucht Freiwillige

In Zeiten der Corona-Krise zählt jede helfende Hand. Bei der Vermittlung von Freiwilligen startete nun auch die Online-Plattform "Die Helfer Wiens" eine Initiative.

Die von der Stadt eingerichtete Sicherheits- und Präventionsplattform "Die Helfer Wiens" hat am Montag eine Soforthilfe-Initiative für Menschen, die sich in der Corona-Krise engagieren wollen, gestartet. Das teilte das Büro von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) mit.

Angelehnt an die Plattform "Freiwillig für Wien", die für längerfristige Freiwilligentätigkeit gedacht ist, richtet sich die "Soforthilfe Wien" an Personen, die gleich jetzt kurzfristig tätig werden wollen - etwa weil sie ohnehin in Kurzarbeit sind und dadurch zeitliche Ressourcen haben oder weil sie studieren und die Uni geschlossen ist. Sie werden an unterschiedliche Organisationen vermittelt, die einen entsprechenden Bedarf haben.