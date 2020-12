Online-Boom beim Kauf von Weihnachtsgeschenken

57 Prozent der Österreicher wollen ihre Weihnachtsgeschenke heuer ganz oder teilweise im Internet bestellen. Das hat eine Umfrage ergeben.

Online-Shopping boomt in Zeiten von Corona - und das natürlich auch bei den Weihnachtsgeschenken: 32 Prozent der Menschen in Österreich besorgen ihre Präsente heuer ausschließlich übers Internet, das sind um elf Prozentpunkte mehr als 2017, ergab eine Umfrage von Unique Research für das "profil". Weitere 25 Prozent kaufen sowohl online als auch in Geschäften ein - was zusammen 57 Prozent ausmacht, die sich für die Geschenke ganz oder teilweise des Internets bedienen.