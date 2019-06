ONE YEAR Festival: Internationale Graffiti-Künstler machen Wien bunt

Am 8. Juni kommen 20 renommierte Streetart-Künstler in Wien zusammen.

Am 8. Juni kommen 20 renommierte Streetart-Künstler in Wien zusammen. ©Akos Vincze

Beim ONE YEAR Festival kommt das "Who is Who" der Streetart-Szene in Wien zusammen. Gemeinsam besprühen die Künstler am 8. Juni über 800 Quadratmeter Fläche entlang der Spittelauer Lände.

Mit dabei sind das italienische Duo Lugosis & Strato, Anna T-Iron aus Hamburg und Österreichs bekanntester Streetart-Künstler Nychos. Ein besonderes Highlight: Der für seine fotorealistischen Werke bekannte Case Maclaim kommt erstmals nach Wien und gestaltet im Rahmen des Festivals einen ehemaligen Kletterturm.

Durch die stilistische Vielfalt der Werke entsteht an der Spittelauer Lände eine Freiluftgalerie, die sich über acht Stadtbahnbögen und die 30 Meter hohe Fassade des Klettertums erstreckt. Am Tag des Festivals bietet sich die einmalige Gelegenheit die Künstler bei ihrem kreativen Schaffen zu beobachten und den Entstehungsprozess der Murals live mitzuverfolgen. Initiiert wird das Festival vom “Montana Store Vienna” und der Graffiti Agentur “CONCRETE” anlässlich ihres einjährigen Bestehens.

ONE YEAR Festival in Wien Neben dem Live-Painting wird beim ONE YEAR Festival ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Am 8. Juni wird die Grelle Forelle zum Treffpunkt für kunst- und musikbegeisterte Besucher. Im Rahmen des Programms wird die Terrasse des Clubs ab 15 Uhr von zwei Wiener Partykollektiven bespielt. Neben Streetfood und Pop Up Shops wird es auch eine Graffiti Wall geben, auf der sich die Besucher selbst verewigen können. Der Eintritt ist frei.

