One Billion Rising Vienna: Kundgebung für Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen

Am 14. Februar wird nicht nur der Valentinstag gefeiert, auch die One Billion Rising Vienna Kundgebung 2019 findet statt.

Unter dem Motto “Solidarity” findet am 14. Februar um 17 Uhr am Platz der Menschenrechte die One Billion Rising Vienna Kundgebung statt. Bereits zum siebten Mal geht die globale, getanzte Kundgebung für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen über die Bühne.