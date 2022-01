Omikron-Variante in Österreich bereits dominant

Die ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus hat zum Ende des Jahres 2021 Delta als dominante Mutation in Österreich abgelöst.

Omikron-Fälle in Österreich nun dominant

2021 gab es mehr als 242.000 Delta-Nachweise in Österreich

Die meisten Omikron-Fälle in Wien

Die meisten Omikron-Fälle wurden bisher mit 3.766 insgesamt in Wien detektiert, das allerdings am genauesten analysiert. In der Bundeshauptstadt wird bei der Testauswertung von "Alles gurgelt" auf die Varianten vorsequenziert. 801 Nachweise gab es in Salzburg, 667 in Nieder- und 618 in Oberösterreich. Tirol und Vorarlberg folgen mit 234 bzw. 216 Fällen, 161 sind es im Burgenland, 160 in Kärnten und 145 in der Steiermark.