Omikron-Plan: Wien tritt an pensionierte Lehrer heran

Die Stadt Wien kontaktiert vor kurzem pensionierte Lehrer, um mögliche Engpässe wegen der Omikron-Welle auszugleichen.

Wien rüstet sich für mögliche Lehrer-Ausfälle aufgrund gehäufter Corona-Infektionen. Die Bildungsdirektion hat laut Medienberichten neben Lehramtsstudierenden auch vor kurzem in Pension gegangene Pädagogen kontaktiert, um den Präsenzbetrieb in den Klassenzimmern sicherzustellen. Diese sollen dann im Notfall über Sonderverträge kurzfristig einspringen können, hieß es in "Heute" und der "Wiener Zeitung". Derzeit gibt es laut Bildungsdirektor Heinrich Himmer aber noch keine Engpässe.