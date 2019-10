Oma und Opa würden mindestens 2.700 Euro verdienen

Eins ist klar: Die Hilfe der Großeltern ist in vielen Familien unbezahlbar. Rechnet man sich jedoch aus, was für ein Mindest-Gehalt Omas und Opas zustünde, wenn sie ihren vielen Aufgaben entsprechend entlohnt würden, wäre ihr Verdienst durchaus beträchtlich.

Zahlen zu den Großeltern in Österreich



Vielseitige Tätigkeiten - Liebe und Fürsorge inklusive

Vom Animator bis zur Reinigungskraft

Hundesitten und bei den Hausaufgaben helfen sind "normal"

Zusatzrollen: Berater und Notfallservice

Was Großeltern verdienen würden

