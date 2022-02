Olympia: Snowboard-Parallel-Silber geht an Österreicherin Daniela Ulbing

Daniela Ulbing beschert Österreich die nächste Olympia-Medaille in Silber: Am Dienstag belegte die 23-Jährige im Snowboard-Parallel-Bewerb den zweiten Platz.

Ulbing freut sich über Olympia-Silber

"Ich habe wirklich versucht, den Tag einfach zu genießen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man da am Start stehen kann", freute sich Ulbing. "Das ist mir dann ganz gut gelungen." Olympia sei ein Event, der nur alle vier Jahre passiere. "Das ist wirklich was Besonderes. Überhaupt da zu sein und in Zeiten wie diesen am Start zu stehen", dachte sie auch ihre Teamkollegin Sabine Schöffmann, die wegen Corona kurzfristig ausgefallen war. "Es bedeutet sehr viel, dass ich da sechs Läufe fahren habe dürfen und am Podest stehe." An Schöffmann habe sie mehrmals gedacht. "Ich hoffe, dass sie das gut verkraftet."