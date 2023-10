ÖKG-Kritik an Finanzausgleich

Die Einigung beim Finanzausgleich ist zu wenig, um die "anstehenden Probleme in der Gesundheitsversorgung" zu lösen, so ÖGK-Obmann Huss.

Ein moderner, einheitlicher Leistungskatalog sei mit diesem Finanzrahmen "unmöglich umsetzbar", so der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, in einer Aussendung am Mittwoch: "Mit dem nun auf dem Tisch liegenden Paket sind diese Ziele nicht erreichbar."