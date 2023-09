Budget - Finanzminister: Nulldefizit noch für einige Jahre unrealistisch

Aufgrund der verschiedenen Krisen und der wirtschaftlichen Entwicklung sei es sehr schwierig, über ein Nulldefizit zu sprechen, hat Finanzminister Magnus Brunner gegenüber der "Presse am Sonntag" erklärt.

Das angestrebte Nulldefizit ist aus Sicht von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) noch längere Zeit nicht erreichbar. Aufgrund der verschiedenen Krisen und der wirtschaftlichen Entwicklung sei es sehr schwierig, über ein Nulldefizit zu sprechen. "Ich hoffe schon, dass wir irgendwann wieder in diese Situation kommen. Aber für einige Jahre ist es jetzt unrealistisch", sagte Brunner gegenüber der "Presse am Sonntag".

Beim Finanzausgleich sieht der Finanzminister nach seinem Angebot von 2,3 Milliarden Euro zusätzlich an die Länder keinen Spielraum des Bundes mehr. "Wir sind mit unserem Angebot zum Äußersten gegangen", so Brunner, der von einem "sehr fairen Angebot" sprach. Diskutieren könne man noch über die Ziele, die mit den zusätzlichen Mitteln zu erreichen sind.

Im Kampf gegen die hohe Inflation sieht der Finanzminister die Verantwortung bei der Europäischen Zentralbank (EZB). "Die Inflation im Großen bekämpfen kann die Europäische Zentralbank. Hat sie es schnell genug und richtig gemacht? Geht so. `Too little, too late ́ ist natürlich eine Kritik, die man machen kann", so Brunner.