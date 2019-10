Ohne Führerschein: Mann lenkte Bus in Wien und verursachte Unfall

In Wien-Meidling ereignete sich am Freitagvormittag ein Unfall, bei dem ein Motorradlenker schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Buslenker besaß gar keinen Führerschein der Klasse D.

Der 56-jährige lenkte kurz nach 8.00 Uhr den Bus eines österreichischen Reiseunternehmens auf der Altmannsdorfer Straße in Wien-Meidling. Als eine Verkehrsampel grün wurde und er losfuhr, prallte er gegen den vor dem Bus fahrenden Motorradlenker. Dieser stürzte gegen die linke Seite eines Autos und zog sich dadurch Frakturen am Arm zu, berichtete die Polizei am Samstag.