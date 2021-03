OGH: Öffentlichkeitsgrundsatz durch Ausgangssperren nicht verletzt

Der Öffentlichkeitsgrundsatz wurde durch die Ausgangsbeschränkungen nicht verletzt. Das hat der OGH am Freitag klargestellt.

OGH: Keine Beschränkungen für Hauptverhandlung

Ein Strafverteidiger hatte ein Urteil des Landesgerichts Steyr vom 24. November 2020 mit Nichtigkeitsbeschwerde bekämpft, indem er geltend machte, der Grundsatz der Öffentlichkeit der Hauptverhandlung sei verletzt worden. Seine Begründung: aufgrund der damals in Kraft befindlichen, in der COVID-19-Notmaßnahmenverordnung getroffenen Ausgangsregelung sei es am Strafverfahren Interessierten verboten gewesen, an der Hauptverhandlung teilzunehmen.