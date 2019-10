OGH: DailyDeal-Gutscheine trotz Insolvenz weiter gütig

Auch der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass DailyDeal-Gutscheine trotz Insolvenz weiterhin gültig sind. Der VKI brachte schon Wochen vor der Insolvenz eine Klage ein.

Der Oberste Gerichtshof hat in einem aktuellen Urteil bestätigt, das die Gutscheine von DailyDeal - auch trotz der Insolvenz des Schnäppchenportals - weiter gültig sind und somit von den Vertragspartnern eingelöst werden müssen. Der OGH fällte seine Entscheidung am 13. September 2019, also gut zwei Wochen bevor die Gutscheinplattform Zahlungsunfähigkeit anmeldete.