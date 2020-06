Offiziersgesellschaft will Neubelebung von Miliz-System

Die Österreichische Offiziersgesellschaft macht sich für eine Aufwertung der Miliz beim Bundesheer stark. Man will eine Rückkehr zu einem echten Miliz-System.

Regierung solle sich mit Taten zu Bundesheer bekennen

"Das Minimalbudget für das Bundesheer hat zu einem Kampf um einen möglichst hohen Anteil an den Mitteln geführt. Dabei ist die Miliz unter die Räder gekommen", kritisierte Erich Cibulka, Präsident der Österreichischen Offiziersgesellschaft, am Montag in einer Aussendung. "Sie wurde zu einer bloßen Reserve degradiert und personell und materiell ausgehungert. Milizsoldaten wurden dadurch zu Soldaten 2. Klasse", erklärte er die Mängel, die durch den aktuellen Miliz-Einsatz aufgezeigt würden.