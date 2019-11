Official Secrets - Kritik und Trailer zum Film

Kurz vor dem Irak-Krieg im Jahr 2003 spielt eine Mitarbeiterin der britischen Nachrichtenbehörde der Presse eine brisante E-Mail zu, die den vom damaligen Premierminister Tony Blair und dem US-Präsidenten George W. Bush angestrebten Einmarsch im Irak infrage stellt. In dem Politkrimi nach wahren Ereignissen spielt Keira Knightley ("Stolz & Vorurteil") die mutige Whistleblowerin Katherine Gun, die für ihr Handeln wegen Verstoßes gegen den Official Secrets Act angeklagt wird.

"Nur weil du Premierminister bist, kannst du doch nicht deine eigenen Fakten erfinden." Der Satz von Katherine Gun in einer der ersten Szenen des Politkrimis "Official Secrets" wirkt auf unbehagliche Weise aktuell angesichts von Boris Johnson. Doch Gun, gespielt von Keira Knightley, bezieht sich auf Tony Blair. Ab Freitag im Kino.

Official Secrets: Kurzinhalt zum Film

Der Labour-Politiker Blair leitete von 1997 bis 2007 die Amtsgeschäfte in Downing Street. Und er führte Großbritannien 2003 ohne UN-Mandat an der Seite der USA in den Irak-Krieg, der zum Sturz von Diktator Saddam Hussein führte. Massenvernichtungswaffen, die sich angeblich im Besitz des Iraks befunden haben und die Invasion rechtfertigen sollten, wurden dabei nicht gefunden.