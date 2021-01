Offener Chefposten: IHS sucht Nachfolge für Kocher

Das Institut für Höhere Studien (IHS) sucht einen neuen wissenschaftlichen Leiter und wird die entsprechende Stelle per 15. Februar 2021 ausschreiben, wie am Dienstagabend mitgeteilt wurde.

IHS-Präsident Franz Fischler und Generalsekretärin Eva Liebmann-Pesendorfer stehen übergangsmäßig an der Spitze des Instituts. Der bisherige IHS-Chef Martin Kocher ist seit kurzem Arbeitsminister.

Chefposten des IHS ausgeschrieben: Bewerbung bis kurz vor Ostern

Der Fristenlauf sieht laut IHS eine Bewerbungsfrist bis knapp vor Ostern vor. Eine Kommission, "statutengemäß zusammengesetzt aus renommierten WissenschafterInnen und VertreterInnen der Stakeholder", soll aus den Bewerbungen eine "Shortlist" erstellen. Nach den Hearings der Topgereihten werde die Kommission dann eine Empfehlung an das Kuratorium aussprechen. Die Bestellung könnte bis Ende Juni erfolgen.

Der zukünftige IHS-Chef soll den Forschungsbetrieb des Instituts leiten und die wissenschaftliche Unabhängigkeit sicherstellen. Gemäß Statuten soll die Leitung Universitätsprofessor "und in zumindest einem der am Institut vertretenen Fächer international anerkannt sein". Kocher habe das IHS mit seiner Arbeit in den vergangenen vier Jahren geprägt und weiterentwickelt, bedankte sich das IHS-Kuratorium und wünschte ihm alles Gute für die Bewältigung seiner neuen Aufgaben.