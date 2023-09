ÖFB-Teamchef Rangnick freut sich bereits auf Fußball-EM 2024

Seiner Premiere als Auswahltrainer bei einem Großturnier blickt ÖFB-Teamchef Rangnick nach dem 3:1-Sieg in Schweden bereits freudig entgegen.

ÖFB-Team fehlen nur noch zwei Punkte für Qualifikation für Fußball-EM 2024

Nach dem 3:1-Sieg in Schweden ist Österreichs Fußball-Nationalteam der EM-Teilnahme in Deutschland schon sehr nahe, zwei Punkte aus den drei verbleibenden Partien würden reichen. "Wir wollen als nächstes gegen Belgien gewinnen, um als Tabellenführer in die letzten zwei Spiele zu gehen", sagte Rangnick und verwehrte sich gegen frühzeitige Glückwünsche zur Qualifikation.

Rangnick: "Wird darauf ankommen, uns zu einer Turniermannschaft zu entwickeln"

Die Herangehensweise an das Turnier ist Rangnick aber bereits sonnenklar. "Es wird extrem darauf ankommen, dann auch in Deutschland in diesem Turniermodus zu sein und uns zusätzlich zu einer Turniermannschaft zu entwickeln." Fokus und Energie würden in solchen Intensivphasen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Inputs von externen Experten wie beim jüngsten Lehrgang, als ein Mann von seinem Erfahrungen in einem Shaolin-Kloster referierte, könnte es demnach auch vor oder während des Turniers geben. "Das können durchaus auch Personen aus anderen Sportarten sein, damit wir uns bewusst machen, um was es wirklich geht bei so einem Turnier."