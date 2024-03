ÖFB-Team gegen Slowakei und Türkei ohne Lienhart

Das österreichische Fußballnationalteam wird in den ersten beiden Freundschaftsspielen des Jahres auf Philipp Lienhart verzichten müssen.

Aufgrund von Schwierigkeiten mit seinem linken Knie kann der Abwehrspieler des SC Freiburg nicht an den ersten Testspielen des EM-Jahres 2024 gegen die Slowakei am Samstag (18.00 Uhr) auswärts und gegen die Türkei am Dienstag (20.45 Uhr, live auf ORF 1) in Wien teilnehmen. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab dies am Freitag vor der abschließenden Trainingseinheit im Camp in Marbella bekannt.