ÖVV-Herren: Doppler/Horst bei Vienna Major ausgeschieden

Clemens Doppler und Alexander Horst sind beim Vienna Major 2019 ausgeschieden. Sie waren die größten österreichischen Hoffnungsträger.

Die größten österreichischen Hoffnungsträger Clemens Doppler/Alexander Horst sind beim Beach-Volleyball-Major in Wien bereits in der Gruppenphase gescheitert. Die Vorjahresviertelfinalisten unterlagen am Donnerstagabend den deutschen WM-Zweiten Clemens Wickler/Julius Thole 0:2 (-25,-18) und wurden diesmal nur 25.

Doppler: "Das ist extrem bitter"

"Das ist natürlich sehr schade und extrem bitter. Wir können uns aber nichts vorwerfen, dass wir nicht alles hineingehaut haben", meinte Doppler nach der dramatischen Partie im bis auf den großen VIP-Bereich prall gefüllten Stadion.

Leider sei diesmal kein Erfolgslauf wie 2017 mit WM-Silber und Rang fünf 2018 gelungen, bedauerte der 38-Jährige und versprach ein Comeback 2020. "Wir wollten den Zuschauern wieder so eine Show wie in der vergangenen zwei Jahren bieten, aber wir machen das nächstes Jahr wieder gut."

Ihr erstes Gruppenmatch gegen die Schweizer Adrian Heidrich/Mirco Gerson hatten die Routiniers 1:2 (17,-18-8) verloren. Nach der zweiten Niederlage steht ein enttäuschender 25. Rang zu Buche, der dem Duo auch in der ohnehin sehr umkämpften Olympia-Qualifikation überhaupt nicht weiterhilft. Zuletzt waren sie beim Heimturnier 2016 in Klagenfurt ebenfalls als Gruppenletzte gescheitert. Viele große Turniere stehen bis Ende der aktuellen Quali-Frist im Juni nächsten Jahres nicht mehr an, als nächstes folgt bereits ab Dienstag die EM in Moskau.

Seidl/Waller ebenfalls ausgeschieden

Ebenfalls ausgeschieden sind Robin Seidl/Philipp Waller. Martin Ermacora/Moritz Pristauz erreichten hingegen die K.o.-Phase, ihre Gegner am Freitag in der Zwischenrunde sind noch offen. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig stehen bereits im Achtelfinale, sie treffen am Freitagvormittag auf die kanadischen Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes.