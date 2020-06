ÖVP-Wirtschaftsbund greift Koalitionspartner wegen Nachtgastronomie an

Der ÖVP-Wirtschaftsbund hat ein Ende der Auflagen für die Kulturveranstaltung und die Öffnungszeiten der Nachtgastronomie gefordert.

Der ÖVP-Wirtschaftsbund fordert ein Ende der "strengen Auflagen" für Kulturveranstaltungen und Öffnungsmöglichkeiten für Clubs, Discos und die gesamte Nachtgastronomie. "Der Gesundheitsminister (Rudolf Anschober, Grüne, Anm.) ist hier in der Pflicht, Konzepte zu Planbarkeit und Sicherheit vorzulegen", griff Generalsekretär Kurt Egger am Donnerstag in einer Aussendung den Koalitionspartner an.