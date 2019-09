ÖVP will vor Wahl Identitären-Verbot einbringen

Noch vor der Wahl will die ÖVP ein gesetzliches Verbot der Identitären einbringen. Unter anderem sollen das Vereinsrecht und das Symbole-Gesetz geändert werden.

Die ÖVP will noch vor der Wahl ernst mit einem gesetzlichen Verbot der Identitären machen. Dafür bringen die Türkisen ein Paket im Nationalrat ein, mit dem das Symbole-Gesetz und das Vereinsrecht geändert werden soll. Bei letzterem will die ÖVP einen zusätzlichen Auflösungsgrund schaffen - und zwar für den Fall, dass sich ein Verein gegen die demokratische Grundordnung richtet, so der Plan.