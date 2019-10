ÖVP und Wiener Stadtzeitung "Falter" erst im Februar vor Handelsgericht

Der erste Verhandlungstermin im Fall "ÖVP gegen Falter" ist am 20. Februar am Wiener Handelsgericht angesetzt. Konkret geht es dabei um Behauptungen zu Wahlkampfkosten der ÖVP.

In dem von der ÖVP gegen die Wochenzeitung "Falter" angestrebten Verfahren steht am Handelsgericht Wien der erste Verhandlungstermin fest. Die zuständige Richterin setzte die vorbereitende Tagsatzung für den 20. Februar des kommenden Jahres an, teilte ein Sprecher des Handelsgerichtes der APA mit. Die Volkspartei hatte die Wochenzeitung auf Unterlassung geklagt.