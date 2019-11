ÖVP und Grünen treffen einander am Freitag zu Koalitionsverhandlungen

Am Freitag werden die sechsköpfigen Steuerungsgruppen von der ÖVP und den Grünen zu weiteren Koalitionsgesprächen zusammentreffen. Die Beratungen finden im Winterpalais in Wien statt.

ÖVP und Grüne treffen einander noch in dieser Woche zu weiteren Koalitionsgesprächen. Für Freitagvormittag ist eine Zusammenkunft der jeweils sechsköpfigen Steuerungsgruppen geplant, erfuhr die APA aus beiden Parteien. Schon am Rande des Nationalrats-Plenums tags zuvor hatte es intensive Gespräche über das weitere Vorgehen gegeben. Auch für die kommende Woche sind türkis-grüne Treffen in Planung.