ÖVP und Grüne fixierten Teams für Koalitionsverhandlungen

Über 30 Fachgruppen mit mehr als 100 Verhandlern werden in den kommenden Wochen in die Koalitionsverhandlungen involviert sein.

Fachgruppen steigen "ab sofort" in Verhandlungen ein

Die ÖVP habe bei der Auswahl ihrer Verhandler auf ihre Strukturen in den Bundesländern und den Bünden zurückgegriffen, erklärte Wöginger. Etwa seien die Landeshauptmannstellvertreter aus Oberösterreich und Niederösterreich, Christine Haberlander und Stephan Pernkopf, sowie die Landesräte Christopher Drexler (Steiermark) und Stefan Schnöll (Salzburg) mit im Team. Aber auch zahlreiche Bereichssprecher aus der Nationalratsriege seien in den Teams vertreten. Im Übrigen lobte Wöginger das freitägliche Gespräch als "sehr konstruktiv".

Kein Zeitdruck bei Verhandlungen

Zeitliche Vorgaben für die Untergruppen gebe es keine. Diese würden "eigenverantwortlich" arbeiten und regelmäßig der Steuerungsgruppe berichten, erklärte die stellvertretende Grünen-Klubobfrau. Jede Gruppe solle sich so lange Zeit nehmen, wie sie brauche. Das Ende sei also nicht nur im Ergebnis, sondern auch zeitlich offen.

Prominente Verhandler streben Pakt von ÖVP und Grünen an

Die zwei in Regierungsverhandlungen befindlichen Parteien ÖVP und Grüne haben am Freitag am Rand eines ersten Treffens der Steuerungsgruppen die Namen weiterer Verhandler präsentiert. In den sechs nach Themen aufgeteilten Untergruppen sollen sie sich auf die Suche nach Kompromissen zwischen beiden Parteien begeben. Mit dabei sind sowohl (ehemalige) Abgeordnete als auch prominente Landeschefs.