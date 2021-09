ÖVP und Grüne beraten in Oberösterreich zu Sondierung

Nach der Wahl in Oberösterreich beraten die ÖVP und Grüne bereits zur Sondierung. Gespräche soll es auch mit den NEOS und der MFG geben.

Nachdem am Montag, dem Tag nach der Landtagswahl in Oberösterreich, nur die SPÖ in Linz zu einem Parteipräsidium zusammengekommen war, tagen die Gremien von ÖVP und Grüne am Dienstag. Die Schwarzen teilten vorab mit, "möglichst schnell eine neue Landesregierung" aufstellen zu wollen, weshalb nach der Tagung ihres Landesparteivorstandes am Vormittag "die Terminvereinbarung für die Gespräche mit den Parteien starten", hieß es aus dem Büro von LH Thomas Stelzer.