ÖVP und FPÖ wollen nach der NR-Wahl Heeresbudget erhöhen

Die ÖVP und die FPÖ haben sich unabhängig voneinander für eine Erhöhung des Heeresbudgets ausgesprochen. Für die FPÖ ist es sogar eine Koalitionsbedingung.

Sowohl ÖVP als auch FPÖ sprechen sich unabhängig voneinander für eine Erhöhung des Budgets des Bundesheers aus. Für die FPÖ ist diese Forderung sogar Koalitionsbedingung, wie sie der APA mitteilte. Die ÖVP, die sich zuletzt zurückhaltend in Bezug auf eine Budgeterhöhung geäußert hatte, will sich für eine "spürbare Budgetentwicklung des Heers" einsetzen.

FPÖ fordert deutliche Erhöhung

Die FPÖ will im Fall von Regierungsverhandlungen nach der Nationalratswahl auf eine deutliche Erhöhung des Heeresbudgets drängen. "Wir sehen das auch als Koalitionsvoraussetzung, denn der Schutz unserer Heimat erfordert ein einsatzfähiges und gut ausgebildetes Bundesheer", so der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer in einer schriftlichen Stellungnahme. Ziel sei "mittelfristig die Anhebung auf ein Prozent des Bruttoinlandproduktes".