ÖVP-SPÖ-Regierung in der Steiermark steht

Kurz vor Weihnachten gibt es in der Steiermark wieder eine ÖVP-SPÖ-Regierung. Überraschungen gibt es dabei wenige, neu ist allerdings Ex-Ministerin Juliane Bogner-Strauß, die Landesrätin wird.

Frühere "Zukunftspartner", neue "Koalition Weiß-Grün"-Partner - ÖVP und SPÖ haben sich 22 Tage nach der Landtagswahl geeinigt. Die Koalition wird von Wahlsieger und LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) angeführt, LHStv. wird Finanzlandesrat Anton Lang (SPÖ), der nach dem Rücktritt von Michael Schickhofer auch die Verhandlungen geführt hatte. Neu in der Regierung ist Ex-Ministerin Juliane Bogner-Strauß.

Kaum Überraschung bei der neuen Regierung

Schützenhöfer mahnte zu Beginn der Regierungspräsentation Montagmittag in der Grazer Burg die Bereitschaft zum Dialog ein: Man müsse Brücken über die Spalten bauen, sagte er. Bei den Regierungsmitgliedern gab es kaum Überraschungen, alle - bis auf den ausgeschiedenen Schickhofer - behielten ihre Funktionen, wenn auch in teils neuer Ressortzuständigkeit. Eine personelle Überraschung in der neuen Regierung ist die neue ÖVP-Landesrätin, die frühere Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß.