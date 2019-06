ÖVP-Spenden: 33.000 Euro an Mandl kommen von Bezirksparteiauflösung

EU-Abgeordneter Lukas Mandl hat eine Spende von über 33.000 Euro an den Verein "Vorzugsstimmen für Mandl" aus dem Jahr 2017 mit Parteigeldern erklärt.

Spenden: Mandl habe entsprechende Meldungen gemacht

"Damals gab es einen einstimmigen Beschluss, die Gelder auf die Teilbezirksorganisationen und die Mandatare nach einem gewissen Schlüssel aufzuteilen", so Mandl: "Damit kommt die gesamte Summe von der Partei." Sie sei an den Verein gegangen, der ihn in seiner politischen Arbeit unterstützt.