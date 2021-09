ÖVP-Ministerin Köstinger kritisiert Impfquote in Wien

Nach den Seitenhieben auf die Regierung bei der Pressekonferenz mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kritisiert nun ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger die Impfquote in der Hauptstadt.

Für Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ist es verständlich, dass Wien reagieren muss - angesichts der österreichweit höchsten Inzidenz, der höchsten Intensivbettenbelegung und der niedrigsten Impfquote im Osten, wie sie festhielt. "Es ist wichtig, dass auch in Wien die Infektionszahlen sinken, so wie im bundesweiten Trend", meinte sie in einer Aussendung.