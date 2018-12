ÖVP kritisiert Versorgung von Frühgeborenen in Wien

Die Wiener ÖVP kritisiert die Versorgung von Frühgeborenen in Wien. "In Wien sind werdende Mütter gezwungen, in andere Bundesländer auszuweichen, weil es in der Bundeshauptstadt Engpässe in der Versorgung von Frühgeborenen gibt", bedauerten Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec und Gemeinderätin Caroline Hungerländer am Samstag.

Das sei “mehr als tragisch”, meinten sie in einer Presseaussendung. Die Stadtpolitikerinnen nahmen Bezug auf einen Bericht der Tageszeitung “Kurier”, demzufolge eine hochschwangere Frau, die unter Komplikationen litt, in keinem der Wiener Krankenhäuser versorgt wurde. Die Frau habe in eine Klinik nach St. Pölten ausweichen müssen, hieß es.