ÖVP-FPÖ-Koalition gescheitert: Karas über Entscheidung von Kurz froh

Zur aktuellen Regierungskrise meldet sich nun auch Othmar Karas, EU-Wahl-Spitzenkandidat der ÖVP, zu Wort. Dass Kanzler Kurz die Koalition mit der FPÖ "so schnell" aufgelöst hat, findet er richtig.

Für ÖVP-EU-Spitzenkandidat Othmar Karas kommt die FPÖ auch nach der Neuwahl nicht als Koalitionspartner in Frage. Auf die Frage, ob die FPÖ ein geeigneter Partner sei, antwortete er in der ORF-“Pressestunde” am Sonntag: “Für mich nicht.” Er sei sehr froh, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) “so schnell” eine Entscheidung getroffen und die Koalition beendet habe.

“Ich bin von der Entscheidung erleichtert, die der Bundeskanzler getroffen hat, das macht es uns auch leichter, über Inhalte und die Zukunft Österreichs in Europa zu reden”, sagte Karas. Auf die Frage, was er dazu sage, dass Kurz angeblich darüber nachgedacht haben soll, die Koalition trotz der Vorfälle fortzusetzen, sagte Karas, das müsse man Kurz selbst fragen, “was sich wann wie abgespielt hat”. “Ich kenne das Ergebnis und das Ergebnis ist richtig.”

Das Ibiza-Video sei “grauslich” und habe ihn sprachlos und wütend gemacht. “Ich bin immer noch ganz aufgerührt”, sagte Karas. “Das Video ist ein Sittenbild, ein Psychogramm des zweiten Gesichts der FPÖ.” Der Entscheidung, ob auch die ÖVP in Oberösterreich in Reaktion auf die Enthüllungen die Koalition mit der FPÖ beendet sollte, könne er nicht vorgreifen. Aber er nehme an, dass in allen Bundesländern, in denen Koalitionen mit der FPÖ bestehen, eine entsprechende Debatte stattfinde.