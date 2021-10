ÖVP-Ermittlungen: NEOS bringen Misstrauensantrag gegen Kurz ein

Die NEOS wollen einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz im Nationalrat einbringen. Parteichefin Meinl-Reisinger zeigte sich vom "ZiB2"-Auftritt des Kanzlers "erschüttert", bei dem er jegliche Vorwürfe zurückwies.

NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger findet ÖVP-Chef Sebastian Kurz nach den Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Zentrale als Kanzler "amtsunfähig".

NEOS-Chefin gegen Neuwahlen

Sie habe am morgigen Freitag einen Gesprächstermin mit dem Bundespräsidenten, so Meinl-Reisinger. Auch von Grünen-Chef Werner Kogler gebe es ein Gesprächsangebot, das sie gerne annehme.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner fordert Rücktritt von Kurz

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fragte in einer Pressekonferenz am Donnerstag, was noch passieren müsse, bis er sein Amt niederlege: "Er kann es nicht mehr ausführen ohne dass Österreich Schaden nimmt."