ÖVP drängt Wien zur baldigen Umsetzung der neuen Sozialhilfe

Am Mittwoch gab es grünes Licht für die Umgestaltung der Mindestsicherung zur Sozialhilfe. Nun fordert die ÖVP von der Wiener Stadtregierung eine baldige Umsetzung.

Die ÖVP fordert von der Wiener Stadtregierung die baldige Umsetzung der neugeregelten Mindestsicherung. “Das ist nirgendwo so notwendig wie in dieser Stadt”, meinte der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Denn in Wien lebten zwar nur 20 Prozent aller Einwohner Österreichs, aber 60 Prozent der Unterstützungsleistungsbezieher.