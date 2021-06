Österreichs Wirtschaft erholt sich rascher als erwartet

Österreichs Wirtschaftsleistung dürfte schon bald wieder auf das Vorkrisenniveau gelangen. Experten und CEOs diskutierten aktuell Perspektiven nach der Krise.

Österreichs Wirtschaft dürfte sich nach der Corona-Pandemie rascher erholen als erwartet. Dies berichtete die Wifo-Ökonomin Margit Schratzenstaller bei der Veranstaltung Medien.Mittelpunkt im Ausseerland. "Es zeichnet sich jetzt ab, dass sich die Konjunktur recht schnell erholen wird, vielleicht schneller als wir eigentlich gedacht haben. Das Vorkrisenniveau - zumindest was das BIP anbelangt - könnte in den nächsten Monaten erreicht werden", sagte Schratzenstaller.

Struktureller Wandel in vielen Bereichen gefordert

Arbeitsmarkt entwickelt sich besser als erwartet

Als Beispiel nannte Kopf die Arbeitslosigkeit der Niedrigqualifizierten. Die Arbeitslosenquote bei Pflichtschulabsolventen betrage 28 Prozent, in Wien liege diese sogar bei 38 Prozent. Durch den Digitalisierungsschub kämen die Niedrigqualifizierten nicht mit - trotz Ausbildungsgarantie und umfangreicher AMS-Maßnahmen. "Wir sind damit Vorbild in Europa, und trotzdem ist die Quote so hoch und steigt." Laut Kopf müsste in der Ausbildung deutlich früher angesetzt werden. "Ich habe das unlängst ganz provokant gesagt: Nehmt's mir 100 Millionen weg und gebt's es dem Kindergarten."