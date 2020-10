Österreichs Spitzenpolitik bisher großteils vom Coronavirus verschont

Während Spitzenpolitiker anderer Länder bereits Bekanntschaft mit dem Coronavirus machen mussten, sind diese in Österreich bisher großteils verschont geblieben. Einzige Ausnahme: Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

In Österreich nur Corona-Einzelfälle

Nationalrat: Infektionen, aber keine Clusterbildungen

In der Landespolitik war Christian Stöckl, Finanzlandesrat in Salzburg, an Corona erkrankt. Seine Regierungskollegen steckte er ebenso wenig an wie seine Mitarbeiter. Zu den ersten prominenten Corona-Fällen gehörte die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ), die sich Mitte März eine Infektion einfing, längst aber wieder ihrer Arbeit nachgeht. Ebenfalls in der ersten Welle Corona-positiv war der Korneuburger Bürgermeister und niederösterreichische Landtagsabgeordnete Christian Gepp (ÖVP). Aktuell erkrankt ist der oberösterreichische SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder. Da er in Kontakt zum Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gestanden ist, musste der Stadtchef in Quarantäne.