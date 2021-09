Österreichs Außenhandel nahm wieder an Fahrt auf

Österreichische Exporte stiegen im ersten Halbjahr 2021 um 16,5 Prozent, die Importe um 22,2 Prozent. Am stärksten stiegen die Importe aus China und Polen.

Österreichs Außenhandel hat sich heuer im März deutlich belebt. Zum Halbjahr liegen die Exporte 16,5 Prozent im Plus und die Importe 22,2 Prozent, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Am stärksten stiegen die Importe aus China und Polen. Bei den Exporten verlor Frankreich an Bedeutung. Wichtigster Handelspartner, sowohl bei den Einfuhren als auch Ausfuhren, ist unverändert Deutschland.