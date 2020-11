Österreichs Apotheken wollen Teil der Coronavirus-Impfstrategie sein

Der Österreichische Apothekerverband fordert, dass Österreichs Apotheken in die Coronavirus-Impfstrategie des Gesundheitsministeriums eingebunden werden, um der Bevölkerung einen einfachen Zugang im gesamten Bundesgebiet zu ermöglichen.

"Minister Anschober steht hier vor einer Mammutaufgabe. Es muss eine sehr große Anzahl an Menschen in kurzer Zeit zweimal geimpft werden. Hierbei müssen alle Stakeholder im Gesundheitsbereich an einem Strang ziehen - den Luxus funktionierende Strukturen außen vor zu lassen, können wir uns in diesem Fall nicht leisten. Die heimischen Apotheken bieten hierzu die optimale Infrastruktur. Wir Apothekerinnen und Apotheker haben die notwendige Expertise im Umgang mit Arzneimitteln und Impfstoffen - sowohl pharmazeutisch als auch logistisch. Wir bauen auf jahrzehntelanger Erfahrung auf. Dieses Know-how bieten wir Gesundheitsminister Anschober gerne als Unterstützung an", so Jürgen Rehak, Präsident des Österreichischen Apothekerverbands.