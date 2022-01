Österreichischer Buchmarkt im Vorjahr besser als 2019

Der Österreichische Buchmarkt hat das Vorjahr mit einem Umsatzplus (4,2 Prozent) im Vergleich zu 2020 abgeschlossen und konnte das Vorkrisenjahr 2019 mit 0,4 Prozent zu überbieten.

Österreichischen Buchmarkt 2021 besser als noch 2019

"Diese Schere, Gesamtumsatz vs. Ladenverkauf, macht deutlich, dass die Onlineverkäufe des Buchhandels, insbesondere während der beiden Lockdowns, den Gesamtverkauf erheblich stützten", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Bilanz. 2020 wurde mindestens 45 Schließtage gezählt, im Vorjahr waren es mindestens 48. Auf noch mehr Schließtage kamen Läden mit mehr als 400 Quadratmeter Fläche.