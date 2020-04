Österreichische Meisterschaft im American Football auf Herbst verschoben

Die österreichische Meisterschaft im American Football wird wegen der Coronakrise in den Herbst dieses Jahres verschoben. Das gab der heimische Verband AFBÖ am Freitag bekannt.

Möglich sei eine Austragung der Austrian Football League (AFL) und der darunterliegenden Divisions allerdings nur, wenn spätestens im Sommer eine Trainingsfreigabe durch die Bundesregierung erfolge. Für Kontaktsportarten hat Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler diese Woche noch keine Rückkehr in einen annähernd normalen Trainingsbetrieb in Aussicht gestellt.

American Football: AFBÖ verschob Ligen in den Herbst

"Was nicht geht - geht nicht. Erzwingen können wir nichts", erklärte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck. "Es ist die schwierigste Zeit, die die meisten von uns je erlebt haben." Sicherheit gehe vor. Es würde nicht nur um Athleten und Betreuer gehen, sondern auch um deren Angehörige. Eschlböck: "So gesehen werden wir jetzt einmal 'optimistisch' in den Herbst verschieben."