Österreichische Feuerwehren beenden Hilfseinsatz in Nordmazedonien

Der Einsatz zur Waldbrandbekämpfung in Nordmazedonien für Feuerwehrleute aus NÖ, der Steiermark und Wien ist am Freitag zu Ende gegangen. Samstagfrüh werden die letzten Helfer zurückkehren.

Insgesamt waren seit dem Beginn des Einsatzes am 5. August mehr als 500 Kräfte aus Österreich beteiligt. Sie löschten Großbrände und konnten mehrere Dörfer vor den Flammen retten.

In Nordmazedonien standen Tausende Hektar Wald in Vollbrand, mehrere bewohnte Gebiete waren bedroht. Nach einem internationalen Hilfsansuchen des Landes wurden über das österreichische Innenministerium Feuerwehrleute entsendet, die jeweils nach einigen Tagen durch neue Kräfte abgelöst wurden. Zuletzt bekämpften rund 160 Helfer aus drei Bundesländern die Brände in Nordmazedonien.