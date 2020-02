Österreicher zögern beim Hörgeräte-Kauf oft jahrelang

Immer mehr Menschen hören schlecht, schätzungsweise ist jeder fünfte Österreicher von einer Hörminderung betroffen. Bis man sich jedoch helfen lässt, dauert es aber oft bis zu zehn Jahre.

Trotz vorhandener Hörminderung ist in Österreich nur rund jeder vierte Betroffene mit einem Hörgerät versorgt. Doch warum lehnen viele Menschen die hilfreiche Technik ab? Christian Pelzmann vom Hörakustikspezialisten Neuroth beantwortet anlässlich des Welttages des Hörens am 3. März dazu fünf wichtige Fragen.

Fünf wichtige Fragen zum Welttag des Hörens

1. Warum ist unser Gehör so wichtig?

Immer mehr Menschen hören schlecht. Laut Schätzungen lebt rund jeder fünfte Österreicher mit einer gewissen Form der Hörminderung – eine Zahl, die mit dem Alter weiter steigt. "Neben der Altersschwerhörigkeit ist vor allem der Lärm die häufigste Ursache für eine Hörminderung", sagt Pelzmann. Weltweit leiden laut der Weltgesundheitsorganisation rund 466 Millionen – davon 34 Millionen Kinder – an einer dauerhaften Hörminderung.

Wenn jemand immer öfter "Wie bitte?" fragt oder den Fernseher sehr laut stellt, sind das typische Anzeichen für eine Hörminderung. Das Sprachverstehen fällt schwer – vor allem in lauter Umgebung, wie zum Beispiel in Restaurants. "Wer schlecht hört, zieht sich häufig zurück, was sich leider auch auf die Lebensqualität auswirkt", sagt der Hörakustik-Experte.