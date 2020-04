Österreicher werden in der Corona-Krise optimistischer

Nach der Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen atmen die Österreicher langsam wieder auf. Zwar glauben 65 Prozent an eine längere Wirtschaftskrise - in der Vorwoche waren es aber noch 75 Prozent.

Die Lockerung der Corona -Maßnahmen hat dem Optimismus der Österreicher offenbar wieder etwas Auftrieb verschafft: Wie eine aktuelle market-Umfrage zeigt, befürchten zwar 65 Prozent eine länger andauernde Wirtschaftskrise, das sind aber weniger als noch in der Woche davor (75 Prozent). Ungebrochen hoch ist die Akzeptanz der Maßnahmen.

Lebensqualität durch Corona-Maßnahmen verschlechtert

77 Prozent der 1.000 am Donnerstag befragten Über-16-Jährigen glauben, dass Österreich das Corona-Virus im Griff hat und 81 Prozent meinen, dass hierzulande ein besseres Corona-Management gemacht wird als in den meisten anderen Ländern der EU. Dennoch gaben 53 Prozent an, dass sich ihre Lebensqualität durch die Maßnahmen verschlechtert habe.