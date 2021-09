Österreicher verprügelte Bar-Betreiber in Italien: Opfer verlor Auge

Die Polizei der norditalienischen Stadt Sanremo hat am Mittwoch einen 57-jährigen Österreicher wegen des Vorwurfs der schweren Verletzung eines Bar-Betreibers festgenommen.

Der polizeibekannte Österreicher, der seit Jahren in der ligurischen Provinz Imperia lebt, wurde zusammen mit zwei Italienern im Alter von 41 und 32 Jahren festgenommen, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage. Der Mann befindet sich in Sanremo in Haft.