Österreicher verbringen wegen Corona mehr Zeit online

Es wird gestreamt, geshoppt und per Video telefoniert: Seit Beginn der Corona-Krise glühen in den heimischen Haushalten die Internetleitungen, wie eine aktuelle Erhebung der Statistik Austria zeigt.

Die Coronavirus-Pandemie ändert auch unser IT-Verhalten. Einer Erhebung der Statistik Austria zufolge boomen Internet-Telefonie und Videoanrufe. Auch Video-Streaming-Dienste werden demnach deutlich intensiver in Anspruch genommen. Zuwächse gibt es weiters beim Online-Shopping.

Corona-Krise lässt Internet-Telefonie und Videoanrufe boomen

Rund 60 Prozent der österreichischen Wohnbevölkerung haben laut Befragung in den vergangenen drei Monaten vor der zwischen April und Juni erfolgten Befragung über Internet telefoniert. Video-Streaming-Dienste wurden von rund 38 Prozent genutzt. 56 Prozent erwarben Waren oder Dienstleistungen online - das waren aber lediglich um 2 Prozentpunkte mehr als 2019.

"Social Distancing in der Coronakrise fördert digitale Nähe: Der Anteil der 16- bis 74-Jährigen, der über Internet Telefon- oder Videoanrufe tätigt, ist im Vergleich zum Vorjahr von 41 Prozent auf 60 Prozent gestiegen", teilte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Mittwoch mit.

Der Trend, das Internet verstärkt als Kommunikationsmittel zu verwenden, lässt sich den Statistikern zufolge "quer durch alle Altersgruppen" beobachten - besonders deutlich jedoch bei den Jüngeren. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen nahm der Anteil an Personen, die über Internet telefonierten, von 54 auf 80 Prozent zu und liegt nun beinahe gleichauf mit dem Anteil der 16- bis 24-Jährigen, die das Internet zu diesem Zweck nutzen (84 Prozent). Doch selbst bei den 65- bis 74-Jährigen habe ein Zuwachs von über 10 Prozentpunkten verzeichnet werden können: Der Anteil an Personen, die das Internet zum Telefonieren verwendeten, machte bei Personen dieser Altersgruppe beinahe ein Drittel (29 Prozent) aus.